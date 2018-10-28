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طبيب للمحكمة: "زوجتى بتخرج بشعرها من غير ما أعرف"

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دعوى تطليق

تقدم طبيب بدعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة للانفصال عن زوجته بسبب خروجها من المنزل بدون علمه وبدون غطاء شعر.

"مراتي تخرج بشعرها من غير ما أعرف لحد ما شفتها في مول بالصدفة".. بهذه الكلمات روى الزوج تفاصيل إقامة الدعوى، قائلًا إنه طبيب أسنان وكانت سلمى ممرضته فأعجب بها وتوطدت العلاقات بينهما حتى تزوجا.

يقول الطبيب: "كانت بشوشة ومحجبة ومتعلمة، أعجبت بها من أول يوم"، ولم أجعلها تحزن يومًا حتى مرت الشهور الـ4 شهور الأولى وحينما تأخر الحمل دبت الخلافات وانقلب الحال رأسًا على عقب.

 وأوضح الزوج:" اكتشفت أنها تتناول حبوب منع الحمل وتخدعه بقولها: "لسه ربنا مأذنش بالخلفة"، متابعًا: تحاملت العديد من السلبيات حتى فوجئت بها فى المول بدون غطاء رأس برفقة أصدقائها ولم أعاتبها لحين عودتنا إلى المنزل ولما واجهتها هربت مني على بيت أهلها ومن بعدها فضلت شهور مش عارف أقابلها".

 

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