التشخيص الجيني السريع للبكتريا الممرضة للإنسان

28 أكتوبر 2018 - 01:25 م

إستطاع علماء من مركز العدوي والمناعة CII في ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا من تطوير برنامج platform في صورة إختبار تشخيصي سريع وغاية في الدقة للبكتريا الممرضة للإنسان وعددها 307 نوع، أطلق فريق البحث علي هذا البرنامج التشخيصي إسم "باك كاب سيك BacCapSeq " والذي بإمكانه التعرف علي البكتريا في الحال، هذا إضافة إلي قدرته علي تحديد قدرة البكتريا الإمراضية virulence وكذلك مدي مقاومة تلك البكتريا للمضادات الحيوية، نُشرت نتائج تلك الدراسة في مجلة mBio أكتوبر 2018.

طرق التشخيص الحالية تستغرق ثلاثة أيام أو قد يزيد من اجل التعرف علي أسباب حالات التسمم الدموي جراء الإصابة ببعض أنواع البكتريا الممرضة للإنسان ، وحيث أن التعرف علي نوع المسبب الميكروبي للتسمم الدموي يُعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأطباء كي يصفوا المضاد الحيوي المناسب كي يقضي علي البكتريا المسببة للتسمم، إلا أنه وخلال الثلاثة أيام وهي فترة الإنتظار حتي يحصل علي النتيجة، فيضطر الطبيب وصف بعض المضادات الحيوية واسعة المفعول broad spectrum antibiotics ، والتي تساهم بدورها في التحفيز علي ظهور سلالات جديدة من البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية، والتي تعتبر بمثابة كابوس علي الصحة العامة.

يحتوي الإختبار الجديد أوبرنامج"باك كاب سيك BacCapSeq " الحاسوبي علي 4,2 مليون مجس جيني genetic probes ، تلك المجسات تقوم بدور هام في التعرف السريع وتحديد بصمة البكتريا الممرضة الوراثية من خلال ما تحويه من مادة وراثية "دي إن إيه DNA "، إضافة إلي أن تلك المجسات تعمل كعلامات حيوية biomarkers للكشف علي الإمراضية ومقاومة المضادات الحيوية، حيث يرتبط كل مجس مع تتابع جيني مقابل موجود في وخاص بكل نوع من البكتريا الممرضة وعددها 307 نوع، يتم إلتقاط –جذب مغناطيسي-لأي تتابع نيوكليوتيدي sequence موجود في دماء المرضي المصابين بالبكتريا والذي يكون في صورة تسمم في الدم غير معروف السبب، بما يمثل وسيلة أوسع وأسرع في التشخيص حتي من طريقة التفاعل الإنزيمي المتسلسل المتضاعفة "بي سي آر multiplexed PCR " والتي في إستطاعتها التعرف فقط علي 19 نوع من البكتريا الممرضة، وحتي دون التطرق لما يتعلق بالشدة الإمراضية للبكتريا أو مقاومتها للمضادات الحيوية مقارنة بالطريقة الجديدة في هذه الدراسة.

لا تنحصر قدرة هذا الإختبار الجديد في تشخيص البكتريا الممرضة فقط ، وإنما أيضاً في قدرتها علي التعرف بعض انواع البكتريا والتي يصعب التعرف عليها بالطرق التقليدية، بدليل أنه وعن طريق هذا البرنامج الجديد إستطاع الباحثون التعرف علي أحد حالات التسمم البكتيري النادرة بأحد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، تلك البكتريا شُخصت بأنها بكتريا تسمي جرادنيريللا فاجيناليس Gradnerella vaginalis . هذا الإختبار الجديد يُعتبر مكملاً لإختبار "فيركاب سيك VirCapSeq " والذي يستخدم في تشخيص كافة الفيروسات التي تصيب الإنسان.