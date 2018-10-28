قاضي اقتحام السجون يحذر البلتاجى

28 أكتوبر 2018 - 01:27 م

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون" حيث قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ونبهت المحكمة على المتهم محمد البلتاجى بعدم التأخير فى الرد على المحكمة أثناء إثبات حضوره وأكدت المحكمة حال عدم الرد تعتبرها إهانة.

وقالت النيابة إنه جارٍ اتخاذ إجراءات ضم قضية القرن نظرًا لكبر حجمها.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.