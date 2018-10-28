ناشطة سعودية: "تويتر أصبح أداة للمستبدين"

28 أكتوبر 2018 - 01:28 م

فاجأت الناشطة الحقوقية السعودية منال الشريف أثناء كلمة لها في مؤتمر بالعاصمة السويدية ستوكهولم، الحضور بقولها إن تويتر أصبح "أداة للطغاة والدول المستبدة".

وأعربت منال، التي حذفت أيضًا صفحتها على فيس بوك، عن سخطها بسبب تحول أكبر منصتين لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم إلى ساحة لإسكات المعارضين والمعارضات وترهيبهم من قبل حسابات وهمية وحقيقية تمولها حكومات مستبدة، فضلاً عن نشر أخبار زائفة، على حد وصفها.

وكانت منال واحدة من أبرز الناشطات السعوديات للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارة.

وفي مقابلة مع بي بي سي عربي في مايو الماضي، انتقدت منال، التي تعيش حاليًا في أستراليا، ما وصفته بحملة في السعودية تستهدف المهتمين بحقوق المرأة، وقالت: "الآن عدنا لنقطة الصفر، رجعنا للدولة البوليسية".

وأشارت إلى أنها تلقت "تهديدات بالقتل" عبر شبكة الإنترنت.