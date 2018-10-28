التغيرات المناخية تتسبب فى اختفاء بحيرة شهيرة

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اختفاء بحيرة شهيرة

البحيرة الزرقاء

اكتشف أحد المصورين الإيطاليين اختفاء بحيرة إيطالية شهيرة والتي تعرف باسم «البحيرة الزرقاء»، حيث كان  يبحث المصور عن أماكن لالتقاط صور جميلة إلا أنه تفاجأ بعدم وجود شيء يلتقط له صورًا.

وتسبب دفء المناخ في "اختفاء" البحيرة الزرقاء الجبلية «لاغو ماجيوري» التي كانت في جبال الألب الإيطالية.

اختفت البحيرة الشهيرة، الواقعة في مقاطعة سوندريو الإيطالية، بسبب الطقس الحار الذي سجل على الأرض. وتم اكتشاف "اختفائها" بشكل مفاجئ: فالمصور الذي جاء إلى البحيرة بحثًا عن أماكن لالتقاط الصور الجميلة، رأى أنه لم يعد هناك شيء ليلتقط الصور له — فقد جفت البحيرة تمامًا.

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