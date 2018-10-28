العادلى: مصر تعرضت لمؤامرة كبرى وهذه تفاصيلها

28 أكتوبر 2018 - 01:41 م

أكد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة، أن الهدف من تسلل الخارجين الحدود هو تغيير نظام حكم مبارك، مضيفًا أن مصر تعرضت لمؤامرة هدفها إسقاط النظام وتولى الإخوان الحكم وتحقق لهم ذلك من الأحداث.

وأوضح"العادلي"،أن عمليات التسلل تمت عبر الأنفاق بصورة مستمرة، ودخلت البلاد، ونسميها فى الأمن خلايا نائمة تستخدم فى توقيت محدد وفى أحداث يومي 28 و29 يناير، تم استخدمها.

وأضاف "العادلي"، أن التوجيهات صدرت منى شخصيًا بعدم استخدام السلاح واستخدام القنابل المسيلة للدموع فقط وقنابل الصوت أثناء المظاهرات التي كنا نعتبرها مظاهرة عادية ولكنها كانت مفاجأة من مؤامرة إرهابية علي البلاد.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.