«يعقوب» عن مكانة مصر بالبحث العلمي: "متأخرة جدًا"

28 أكتوبر 2018 - 01:54 م

قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري العالمي، إن مصر متأخرة جدًا، ولا أمل للتقدم فيها سوى بالبحث العلمي.

وأكد خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي أثناء افتتاح مركز الدكتور منير آرمانيوس للأبحاث، أن مصر تمتلك مقومات النجاح والتقدم ما ساعدها علي التقدم.

وأضاف "يعقوب" أنه سعيد بالمشاركة في افتتاح ما وصفه بالصرح البحثي على مستوى عالمي، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا المركز يعطي أملا في أن مصر يمكن أن تسير على طريق التقدم.

وأشار إلى ضرورة العمل لصالح الشعب والمريض المصري، من خلال توفير الأدوية المناسبة وسبل الرعاية الصحية الجيدة، مؤكدًا أن هذا لن يحدث إلا بالبحث العلمى، مشيرًا إلى أن هناك شباب باحثين وأساتذة يجب إعطاؤهم الفرصة لأن يفكروا ويبدعوا.