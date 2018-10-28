بالصور.. بدء فعاليات دورة الأوقاف للواعظات والراهبات

28 أكتوبر 2018 - 01:57 م

بدأت منذ قليل فعاليات الدورة التدريبية لتدريب المدربين والمدربات للواعظات من وزارة الأوقاف وراهبات وخادمات الكنائس المصرية تحت شعار "معا فى خدمة الوطن".





وتتناول الدورة مفاهيم احترام وتقدير وحماية الأديان، خاصة للمرأة، حيث تستهدف رفع المهارات في مجال نشر المواطنة وفقه العيش المشترك بين جمهور المستهدفين والمستهدفات من المواطنين وإزالة الفجوة المعرفية الخاصة بتعاليم الأديان لدى المتلقين والمتلقيات والتأكيد على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية في هذا الخصوص في سبيل نهضة الوطن ورقية والحفاظ على تماسك وقوة بنائه وأمنه وسلامه الاجتماعي.





قال بيان صحفى إن الدورة تاتى في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والكنائس المصرية.