كاتب بحرينى: لا نحتاج إذنًا فى التطبيع مع إسرائيل

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البحرين

التطبيع

كاتب بحريني

إذنا من أحد

فجر الكاتب البحريني عبد الله الجنيد موجة من الجدل، عقب تصريحه بأن بلاده لن تستأذن أحدًا في إقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل، وهو ما أثار غضبًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الجنيد في مقابلة مع قناة روسيا اليوم إذا ما وجدت البحرين أن مصلحتها تكمن في ذلك، فلن تأخذ إذنًا من أحد، منوهًا بأن الفلسطينيين يجب أن يعودوا إلى ما وصفها بالواقعية السياسية بشكل صحيح.

وتساءل قائلاً: "لماذا لا يتحولون إلى أحزاب سياسية بدلاً من الجبهات التي شعارها البنادق، مضيفًا أنه كان لنا مصلحة في إقامة علاقة مع إسرائيل فلن نستأذن أحدًا في ذلك.

تصريحات الجنيد لم تمر على المغردين الذين عبروا عن غضبهم، وأنه لا يمثل شعبه البحريني الأصيل، كما جاء في تغريدة بندر المطيرى.

يذكر أن البحرين أعلنت مؤخرًا دعمها لإسرائيل في "حق الدفاع عن النفس"، عقب استهدافها ما قالت إنها عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا، حيث أشادت إسرائيل في المقابل بدعم المنامة لها، والذي وصفته بالتاريخي.

كما تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية أواخر العام الماضي تصريحات منسوبة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة معارضة لمقاطعة إسرائيل،.

كما زار وفد بحريني يضم أكثر من عشرين شخصًا القدس المحتلة، في وقت كانت فيه الأراضي الفلسطينية ودول عربية وإسلامية تشهد احتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.
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