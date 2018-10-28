لهذا السبب رفضت بريطانيا إعطاء الجنسية لأقارب "الأسد"

28 أكتوبر 2018 - 02:14 م

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المملكة المتحدة رفضت إعطاء الجنسية لبعض أقارب الرئيس السوري، بشار الأسد، مرجعة ذلك إلى استنكارها لما يفعله "الأسد" من مجازر دموية في شعبه.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن الحكومة البريطانية رفضت إعطاء الجنسية لعمة الرئيس بشار الأسد، وثلاث من أبناء عمومته، بسبب المجازر التي ارتكبها الأسد ضد شعبها خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن أقارب "الأسد" قدموا استئنافًا في محكمة الهجرة السرية، لكن الحكم الذي اطلعت عليه الصحيفة، ليلة الأحد، يكشف عن أن طلبهم قد رُفض من قبل لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة.

وبدورهم، اعترف القضاة أنهم لا يعرفون مدى قرابة هؤلاء المقدمين للرئيس بشار الأسد، إلا أنهم قالوا إن الاعتبار المهم المتعلق بالقرار كان الضرر الذي سيلحق بسمعة بريطانيا حال سمح لهم بالحصول على الجنسية.

ومن بين أسماء المتقدمين واحدة من الزوجات الأربعة لرفعت الأسد عم بشار التي لم تذكر الصحيفة اسمها لأسباب قانونية.

كما أن اثنين من أبنائها اللذين يعيشان في بريطانيا منذ أكثر من عشر سنوات تم رفض طلباتهما، بجانب الابن الثالث لرفعت وهو من زوجة أخرى.

وحذرت وزارة الخارجية البريطانية وزارة الداخلية من أن منح جنسية أقارب الأسد "سوف يفسر على أنه موقف غير حازم تجاه النظام والتعهد المتعثر للمعارضة".