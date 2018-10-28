"فييرا" يفرض السرية على تدريبات "الدراويش"

28 أكتوبر 2018 - 02:19 م

فرض جورفان فييرا، المدير الفنى للإسماعيلي، السرية التامة على تدريبات الفريق قبل ساعات من المواجهة المرتقبة مع الرجاء المغربي في إطار ذهاب الدور الـ16 في بطولة كأس العرب«كأس زايد».

وشهد المران الصباحى للفريق محاضرة بالفيديو لمباريات الرجاء الأخيرة بالدوري المغربي، وشدد "فييرا" خلال المحاضرة على سرعة نقل الهجمات والارتداد لمواجهة اعتماد الفريق المغربي على الهجمات المرتدة السريعة الخاطفة، مع التسديد من خارج المرمى والتمرير الأرضي لمواجهة أطوال لاعبى الرجاء.