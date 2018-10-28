  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:06 م
بحث متقدم
تأجيل محاكمة العادلى وآخرين في فساد الداخلية لـ ١٤مارس

خطة الاستعانة بالحرس الثوري الإيراني خلال ثورة يناير

الملك سلمان وجها لوجه مع نجله

رسالتان من الملك سلمان وولي عهده لأردوغان

صورة الخبر

لهذا السبب رفضت بريطانيا إعطاء الجنسية لأقارب "الأسد"

زوجة البلتاجى تكشف حقيقة اغتياله بمحبسه

قاضي اقتحام السجون يحذر البلتاجى

كاتب بحريني: لا نحتاج إذنا في التطبيع مع إسرائيل

كاتب بحرينى: لا نحتاج إذنًا فى التطبيع مع إسرائيل

حبيب العادلى

العادلى: مصر تعرضت لمؤامرة كبرى وهذه تفاصيلها

صلاح

الموعد النهائى لرحيل "صلاح" عن ليفربول

خاشقجي

الكشف عن القاتل الحقيقي لـ"خاشقجي"

أرشفية

معلومات لا تعرفها عن مذيعة "الاغتصاب"

صورة الخبر

3 خطط لـ بن سلمان للخروج من الأزمة

«نتنياهو» عن السلطان قابوس: رجل ذات خبرة مبهرة

آخر الأخبار

قابوس
قابوس

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على الهتاف المثير للجدل الذي هتفه منفذ هجوم الكنيس اليهودي

#

ماذا قال "نافعة" عن استقبال قابوس لـ«نتنياهو»؟

#

نتنياهو: التهديد الإيرانى يقرب علاقتنا مع العرب

#

مقترح "ساويرس" لعودة الجماهير بالدورى

إسرائيل

فلسطين

نتنياهو

قابوس

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السلطان قابوس بن عيسى بأنه صاحب خبرة طويلة ومبهرة، وذلك بعدما قام بزيارة للسلطنة قبل أيام.

ونشر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي تغريده بـ"تويتر" قال فيها: "عدت يوم الجمعة من زيارة دبلوماسية تاريخية إلى سلطنة عمان حيث التقيت الزعيم العماني السلطان قابوس بن سعيد. إنه زعيم صاحب خبرة طويلة ومبهر جدا. هذه هي الزيارة الأولى لإسرائيل في عُمان منذ 22 عاما وهي تأتي على خلفية جهود دبلوماسية بذلتها خلال السنوات الأخيرة إزاء الدول العربية".

وتابع: "في لقائي المطول مع السلطان قابوس بحثنا بشكل موسع التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، كانت هذه محادثات مهمة لدولة إسرائيل ولأمنها، ستكون هناك المزيد من هذه المحادثات".

وفي تغريدة سابقة وصف نتنياهو الزيارة قائلاً إنها "تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة رئيس الوزراء التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا تنازل مبارك عن الحكم؟
» "العادلي" يكشف هوية مفجر كنيسة القديسين
» مستشفى عسكري يستضيف خبيرا عالميا في جراحة المسالك
» «ميدو» مهاجمًا صحيفة: "آخر فرصة ليكم"
» مفاجآت فى ملهى ليلى بالهرم: جنس عائلى وخمور
» بالفيديو.. معجب يقبل نانسى عجرم على المسرح
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة الرشوة
» تعرض الإعلامية مي الخرسيتي لمحاولة اغتصاب
» سيدة للمحكمة: "زوجى مدمن ورافض الإنفاق على الأطفال"
» شاهد.. خطأ فادح ارتكبته زوجة الأمير هارى
» انتحار سيدة بسبب خلافات زوجية بالبحيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:15 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس