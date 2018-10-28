رسالتان من الملك سلمان وولي عهده لأردوغان

وكالات- الدويني فولي
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ببرقيتى تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى الـ95 لقيام الجمهورية التركية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي تمنى "السعادة" للرئيس التركي، وللحكومة وشعب جمهورية تركيا ..المزيد من التقدم والازدهار".
وأشارت الوكالة إلى أن برقية ولي العهد تضمنت "أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة" للرئيس رجب طيب أردوغان.
ويصادف غدًا الإثنين ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.
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