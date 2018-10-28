» لماذا تنازل مبارك عن الحكم؟

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تنازل مرسى عن الحكم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في قضية إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا، باقتحام الحدود الشرقية والسجون.

أكد العادلي ردًا على أسئلة الدفاع أنه لم يكن كل من نزل ميدان التحرير إخوان، ولكنهم كانوا يعتقدون حين وصولهم للحكم أن يحكموا بالعدل.

وأضاف "العادلي"، أن الرئيس تنازل على الحكم حفاظًا على أرواح المواطنين وأن هدف المؤامرة تحقق بسقوط النظام وتولى الإخوان الحكم .

وأضاف "العادلى" أنهم علموا أن يوم 28 يناير سوف يكون هناك مسيرات لكن أعدادهم كبيرة، فأصدر بتأمين المسيرات دون حمل سلاح إلا أنهم اكتشفوا بوجود أشخاص أجانب يحملون الأسلحة فلم يكن لهم دراية بما حدث في ذات الأوقات ولو كان يعمل خطورة الموقف لكان غير الخطة.

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