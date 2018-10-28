» "العادلي" يكشف هوية مفجر كنيسة القديسين

28 أكتوبر 2018 - 03:11 م

أكد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، في شهادته أنه حينما تصاعدت الأمور إبان يناير 2011، وضحت الأمور بأكملها، وكلفت جهاز أمن الدولة باستكشاف مدى مشاركة جماعة الإخوان من عدم، وأصدرت أوامر لحسن عبد الرحمن بضبط كل القيادات التي تم ذكر أسمها وهم 23 قيادي، وتم احتجازهم في مديرية أمن أكتوبر حينها وترحيلهم في اليوم الثاني للسجن.

وأضاف"العادلى"، أن أطراف المؤامرة ليسوا جماعة الإخوان المسلمين فقط، ولكن المخطط كان يشمل الخطة الأمريكية، والتنسيق بين الإخوان وحماس وحزب الله والتنظيمات الفلسطينية التي تدعي الإسلام.

وأوضح"العادلي" أن جيش الإسلام في فلسطين نفذ حادث كنيسة القديسين الإرهابي بمدينة الإسكندرية، بالإضافة لمجموعات البدو التي شاركت في هذه المؤامرة، لاسيما علاقتهم بالعمليات الإرهابية بجنوب سيناء، وعقب هروبهم قاموا بالإعلان من بيروت أو فلسطين أنه تم إخلاء العناصر.