» قاضى اقتحام السجون يطرد متهمًا لتجريحه "العادلى"

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تستكمل محكمه جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في قضية إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في القضية المعروفة إلى إعلاميًا باقتحام الحدود الشرقية والسجون، حيث سمحت المحكمة للمتهم أحمد دياب توجيه أسئلة للعادلى والذى قام بتوجيه سؤالاً اعتبرته المحكمة تجريحًا للشاهد، وأمرت بإخراجه خارج المحكمة .

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.


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