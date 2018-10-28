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بالفيديو.. «ترامب» يفشل في إغلاق مظلته ويثير موجة سخرية

عرب وعالم

«ترامب» يفشل في إغلاق مظلته
«ترامب» يفشل في إغلاق مظلته

وكالات - خالد الشرقاوي

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ترامب

مظلة

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في طي مظلته فيما كان يهّم بركوب طائرة سلاح الجو الرئاسية، مما اضطره لتركها عند باب الطائرة، مثيرًا زوبعة من التهكم والتعليقات الساخرة.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية وناشطون، اليوم، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، يرصد تصرفه عندما فشل في إغلاق مظلة المطر التي كان يحملها قبل دخوله باب طائرته، ما اضطره لتركها عند باب الطائرة.

وأثار تصرف الرئيس ترامب جدلاً واسعًا، إذ يعكس سرعة اتخاذ ترامب لقرار الهرب من المواقف المحرجة، وترك الأمر لأحد رجال الخدمة السرية ليتسلم زمام الأمور وتولي أمر إغلاق المظلة العنيدة، مع أن أي رجل بسيط يستطيع ذلك.

وتحت عنوان: "فشل الرئيس ترامب في إغلاق مظلته الخاصة وترك الأمر لأحد رجال الخدمة السرية لإكمال المهمة عنه"، كتبت "الديلي ميل" خبرا عن الحادث الطريف.

والرئيس الأمريكي، كان قد فتح مظلته لحماية نفسه من الطقس الرطب في قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، ولكن بعد أن تسلق السلم لدخول الطائرة فوجئ بمعاندتها له وعدم استجابتها لمحاولاته إغلاقها، مما أثار هرجا ومرجا بين المتفرجين اضطره لأن يتخلى عنها غير آسف عليها.

موقف ترامب الطريف هذا مع المظلات ليس الأول من نوعه، إذ سبق وانتشرت مقاطع فيديو تظهره وهو يستأثر وحده بمظلة يحملها ليتقي المطر، دون اكتراثه بتبلل زوجته ميلانيا التي كانت تسير بقربه، إذ كان يتمتع برفع المظلة فوق رأسه لوحده تاركا قرينته وأم ولده بارون تحت المطر.


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