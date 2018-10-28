أسرار حرب أكتوبر لم تُكشف بعد

28 أكتوبر 2018 - 04:44 م

كشف الكاتب الإسرائيلي، أفيتر بن صدف، اليوم الأحد، أن هناك أسرارًا في حرب أكتوبر 1973، لا تزال مخبأة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة أن يعرف الجمهور ما الذي جرى في الحرب.

وقال الكاتب ـ بحسب موقع "نيوز1" العبري ـ في تحرك غريب لا يمكن تفسيره حتى اليوم، قررت هيئة الأركان العامة مطالبة المصريين بوقف فوري لإطلاق النار، وهو طلب إسرائيلي بالاستسلام في ظل الظروف المشينة التي نشأت في الجبهة بسبب إخفاقاتنا في بداية حرب أكتوبر.

وأضاف، أنه عقب ذلك جاءت أنباء عن نية مصر بشن هجوم شامل غير وجه الحرب على الجبهة المصرية، وانتهى بعملية شجاعة لعبور قناة السويس غربًا.

ولفت إلى أن الجيشين المصري والسوري كانا مجهزين بأسلحة مشاة متقدمة، وبأسلحة خفيفة مضادة للدبابات، على عكس الجنود الإسرائيليين.