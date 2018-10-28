«الأرصاد»: طقس معتدل وشبورة .. غدًا

28 أكتوبر 2018 - 04:48 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلي الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي فتكون:

القاهرة «17- 29»

إسكندرية «18 – 28»

قنا «16 – 32»

الأقصر «16- 33»

أسوان «17 – 33».