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رئيس"مصر الثورة": مكاسب اقتصادية لزيارة السيسي لألمانيا

الحياة السياسية

حسين ابوالعطا
حسين ابوالعطا

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ألمانيا

زيارة

السيسي

مصر الثورة.

حسين ابوالعطا

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا اليوم والتي ستستمر لمدة 4 أيام لبحث التعاون الثنائي بين البلدين على نحو تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.

وقال "أبو العطا"، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الجانب الاقتصادي يمثل أحد أهم جوانب العلاقات بين مصر وألمانيا من حيث جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر ودفع عملية التنمية في مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها في أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة بالإضافة إلى زيادة الصادرات الألمانية وإطلاق مشاريع قومية طويلة ا?مد كمشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة ا?دارية الجديدة التى ستعود بالنفع على المصريين.

وأكد رئيس "مصر الثورة"، أن هذه الزيارة ستعزز التعاون بين مصر وألمانيا في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال توقيع ضمانات للصادرات والاستثمارات لتمهيد الطريق أمام إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية لزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية داخل مصر.


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