«التعليم»: الدروس الخصوصية تعزز نظام تعليم فاشل

28 أكتوبر 2018 - 05:04 م

قال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعد حاليًا مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، باعتبار أنها تستنزف دخل الأسر وتعزز نظام تعليم فاشل يعتمد على الحفظ والتلقين، وهو النظام الذي تعمل الوزارة على تغييره.

وأضاف في تصريحات لفضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أن الوزارة بصدد إنهاء المشروع لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، موضحًا أنه سيتم تحديد مراكز مرخصة لإعطاء الطلبة دروس تقوية، بينما سيتم فرض عقوبات على غير المرخصين.

وذكر أن الفيديو المنتشر لمدرس يسب ويتعامل بعنف مع طلاب داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية، ليس مدرسًا بوزارة التربية والتعليم، مضيفًا أن التحقيقات أظهرت عدم انتمائه للوزارة وتم تقديم بلاغ للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.