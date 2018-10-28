ساويرس: دخلت مرحلة اكتئاب بعد تحقيق كل أحلامي

28 أكتوبر 2018 - 05:05 م

قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، أنه مستبشر خيرا بالبلد فى الفترة القادمة ، مؤكدا فى لقائه بطلاب جامعة عين شمس ، اليوم الأحد ، أن السعادة مش بالفلوس أو المادة .

وأضاف سميح ساويرس ، إن الفترة التى قضاها فى الدراسة بألمانيا عرف خلالها قيمة مصر ومدى حبه الشديد لوطنه، قائلا: "مصر حلوة بناسها" ، مشيرا الى أن "اللى يجيله فرصة للسفر وميسافرش يبقى غلطان السفر مهم للإنسان للتعرف على الثقافات المختلفة لكن لازم يرجع لبلده تانى".

وأضاف ساويرس، أنه حقق كل أهدافه وأحلامه من سنتين ، وآخرها السفر حول العالم بمركب خاص مع عائلته ، مؤكدا أنه دخل بعد ذلك فى مرحلة اكتئاب بعد ما حقق كل حاجه فى حياته ، وبدأ يفكر فى تعلم الموسيقى ، كما فكر فى السفر للفضاء ، ولكن هذا الأمر صعب بسبب السن ، لذلك فضل تعلم الموسيقى .