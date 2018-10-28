  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
هجوم إرهابي "افتراضي" خلال مباراة برشلونة وريال مدريد

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد (كلاسيكو الأرض)

السيسي وأردوغان

«تركيا» تتصدر الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات المصرية

الجبير

تفاصيل لقاء "الجبير" مع زير الدفاع الأمريكي

طارق الزمر

إدراج الزمر والاسلامبولي وعبدالماجد علي قوائم الإرهاب

سميح ساويرس

ساويرس: دخلت مرحلة اكتئاب بعد تحقيق كل أحلامي

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: نعمل علي توفير الخدمات لأهالي سيناء

حرب أكتوبر

أسرار حرب أكتوبر لم تُكشف بعد

أرشيفية

«العادلي»: ثلاثة أجهزة كانت تعلم بمخطط 25 يناير

الجوافة

السعودية تلغي الحظر على الجوافة المصرية

سعاد الخولي

النيابة برشوة "الخولي": رأت بالحرام سبيلًا لأداء فريضة الحج

ساويرس: دخلت مرحلة اكتئاب بعد تحقيق كل أحلامي

آخر الأخبار

سميح ساويرس
سميح ساويرس

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"التحويل ثنائى المسار" جراحة جديدة لعلاج السمنة

#

أوراق ميلاد حنا..طموح وكنيسة ووطن (2-2)

#

4 مواجهات نارية في ثمن نهائي المونديال

#

محافظ المنيا يوقع الدفعة الثالثة لعقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

تنمية

ساويرس

اكتئاب

اوراسكوم

قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية،  أنه مستبشر خيرا بالبلد فى الفترة القادمة ، مؤكدا فى لقائه بطلاب جامعة عين شمس ، اليوم الأحد ، أن السعادة مش بالفلوس أو المادة .

وأضاف سميح ساويرس ، إن الفترة التى قضاها فى الدراسة بألمانيا عرف خلالها قيمة مصر ومدى حبه الشديد لوطنه، قائلا: "مصر حلوة بناسها" ، مشيرا الى أن "اللى يجيله فرصة للسفر وميسافرش يبقى غلطان السفر مهم للإنسان للتعرف على الثقافات المختلفة لكن لازم يرجع لبلده تانى".

وأضاف ساويرس، أنه حقق كل أهدافه وأحلامه من سنتين ، وآخرها السفر حول العالم بمركب خاص مع عائلته ، مؤكدا أنه دخل بعد ذلك فى مرحلة  اكتئاب بعد ما حقق كل حاجه فى حياته ، وبدأ يفكر فى تعلم الموسيقى ، كما فكر فى السفر للفضاء ، ولكن هذا الأمر صعب بسبب السن ، لذلك فضل تعلم الموسيقى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «ميسي» يساند زملائه في برشلونة قبل الكلاسيكو
» بالفيديو.. «ترامب» يفشل في إغلاق مظلته ويثير موجة سخرية
» أب يتهم ابنه بمعاشرة شقيقته: حامل في الشهر الخامس
» تشكيل موقعة برشلونة وريال مدريد
» البورصة تخسر 432 مليون جنيه
» لماذا تنازل مبارك عن الحكم؟
» السعودية تلغي الحظر على الجوافة المصرية
» مستشفى عسكري يستضيف خبيرا عالميا في جراحة المسالك
» «ميدو» مهاجمًا صحيفة: "آخر فرصة ليكم"
» مفاجآت فى ملهى ليلى بالهرم: جنس عائلى وخمور
» بالفيديو.. معجب يقبل نانسى عجرم على المسرح

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:45 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس