بالفيديو.. «ميسي» يساند زملائه في برشلونة قبل الكلاسيكو

28 أكتوبر 2018 - 05:07 م

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة على مساندة زملائه في ملعب كامب نو، قبل بداية لقاء الكلاسيكو ضد ريـال مدريد والذي ينطلق في الخامسة والربع مساء.

ويغيب ميسي عن المشاركة في اللقاء بسبب تعرضه للإصابة في كوع اليد خلال لقاء إشبيلية بالدوري.

ويستقبل برشلونة ضيفه ريـال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".