» تأجيل دعوى إقامة مباريات المصري على ملعبه

28 أكتوبر 2018 - 05:09 م

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، تأجيل الحكم في دعوى إقامة مباريات المصري على ملعبه لجلسة الأحد المقبل الموافق الرابع من نوفمبر المقبل.

جاء تأجيل الحكم في هذه القضية، لحين استيفاء الاتحاد المصري لكرة القدم للعديد من المستندات التي طلبها مركز التحكيم والتسوية الرياضي.

كان مجلس إدارة المصري قد أقام دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي مختصما فيها كل من رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته بالموافقة علي إقامة مباريات النادي المصري للألعاب الرياضية علي ملعب النادي المصري ببورسعيد.

حضر جلسة اليوم علي الطرابيلي أمين صندوق النادي و عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة والسيد حسن المستشار القانوني للنادي.