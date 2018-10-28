رئيس الوزراء: نعمل علي توفير الخدمات لأهالي سيناء

28 أكتوبر 2018 - 05:11 م



تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء في شهر أغسطس الماضي، خلال العملية الشاملة سيناء 2018، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة تقديم سبل الرعاية اللازمة للأهالي في شمال سيناء.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار إلى استمرار التعاون القائم بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتلبية متطلبات أهالي شمال سيناء، مؤكداً تقدير الوطن للدور الوطني لأهالي سيناء، والحكومة تعمل على توفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف المستشار نادر سعد، أن التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء، أشار إلى أن شهر أغسطس 2018، شهد صرف نحو 11 مليوناً و201 ألف جنيه، من وزارة التضامن الاجتماعي، لعدد 10165 أسرة، كإعانات نقدية للأسر المتضررة، واغاثات عاجلة من الحوادث، ومعاشات استثنائية لأسر الشهداء والمصابين، إلى جانب صرف نحو 317 ألف جنيه، من ديوان عام المحافظة، لعدد 143 حالة، كمساعدات إنسانية.

وفيما يتعلق بالجهود في الجانب الطبي، فقد أوضح التقرير أنه تم علاج 7107 حالة في معظم التخصصات وذلك في إطار بروتوكولات تعاون لإيفاد أطباء مع جامعات: القاهرة، الزقازيق، المنصورة، والأزهر، كما تم علاج عدد من المصابين بالمستشفيات العسكرية والجامعية، فضلاً عن توفير الخدمات الطبية والأدوية بمستشفى العريش العام للمرضى الأكثر احتياجاً، وكذلك تسليم مكتب العلاقات الإنسانية بمستشفى العريش، بعض الاحتياجات الضرورية في المجال الطبي.

كما تضمنت الجهود الطبية تنفيذ 8 قوافل طبية في معظم التخصصات، وتوزيع حصص الأكسجين الطبي والمستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي، وأدوية التأمين الصحي، والطعوم والأمصال، والأغذية بالمستشفيات، فضلاً عن تسهيل حصول 28 حالة من أسر الشهداء والمصابين على المساعدات المادية الخاصة بهم، بالإضافة إلى توفير 3 ميكروباصات لنقل مرضى الغسيل الكلوي مجاناً، وأتوبيسين لنقل ذوي الإعاقة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء، تضمنت توفير المواد البترولية لأهالي شمال سيناء، وتقدر بنحو 555 طن غاز صب، و17 ألف أسطوانة غاز، وتوريد 520 ألف لتر سولار، و3 ملايين لتر بنزين "80"، و144 ألف لتر بنزين "92"، إلى جانب ذلك تم فتح بنزينة غاز طبيعي للسيارات للتخفيف عن المواطنين وتسهيل الحركة، وفي إطار التيسير على الأهالي، تم توفير 12 ميكروباصاًً لنقل الركاب داخل مدينتي العريش وبئر العبد، كما تمت الإشارة إلى أن جميع محطات العريش بها وقود.

كما أشار التقرير إلى أن شهر أغسطس الماضي شهد أيضاً توزيع كميات كبيرة من اللحوم على أهالي شمال سيناء، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الدواجن الحية والمجمدة، والأسماك، والألبان، والخضر، والفاكهة، والبقوليات، والزيوت، بالإضافة إلى توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية، وكذا توزيع ملابس عيد الأضحى على العديد من الأسر بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تم تنظيم 5 زيارات منزلية بواسطة الرائدات الريفيات، وعقد ندوات بعنوان الإرشاد الأسري حضرها 51 مستفيداً، وندوات أخرى في مجالي التنمية البشرية والشمول المالي حضرها 95 مستفيداً.





