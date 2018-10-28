» ننشر نص أسئلة الدفاع لـ"العادلي" بقضية اقتحام السجون

28 أكتوبر 2018 - 05:17 م

حبيب: الإخوان لم تنفذ عمليات باسمها ومشعل صرح بدعمه لهم آبان الأحداث .. لا أملك مسندات ولكن تقارير.. أمريكا نفسها تتعرض للتسلل..الظروف والأحداث كانت أقوي من قوات تأمين السجون والمنشآت المهمة والمتحف.. القوات المسلحة قامت بدور عظيم في إنقاذ مصر.



سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، فى محاكمة محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" لهيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه اسئلة للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و وجه المحامي المحامي أشرف عبد الغني دفاعه للعادلي والتي جاءت كالتالي..

- ذكرتكم في شهادتك أنه كان هناك اجتماع ومن بين القرارات كان قرار قطع الاتصالات فما هو المحيط الجغرافي لقطع الاتصال؟

قرار قطع الاتصالات كان بالمناطق التي تري فيها وزارة الداخلية بضرورة قطع الاتصال، وكان بمناطق القاهرة والجيزة.

- هل كان محيط سجن وادي النطرون من ضمن المناطق التي انقطعت عنه الاتصالات؟

لا أتذكر

- هل كان قرار نزول القوات المسلحة إلي الشوارع محددًا في الاجتماع الأمني؟

لا

- متي صدر قرار خروج القوات المسلحة إلي الشوارع؟

يوم 28 يناير 2011، تواجدت القوات المسلحة في الشارع اعتبارًا من الساعه الرابعة عصرًا وبصفة كاملة في السادسة عقب قرار رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك بنزول الجيش إلي الشوارع.

- ذكرتم أن هناك عناصر تسللت إلي الحدود الشرقية.. هل قامت تلك العناصر باحتلال 60 كيلو مترًا من الارض؟

60 كيلو مترًا ليس احتلال، ولكنهم اخترقوا الحدود بالسيارات والأسلحة وقاموا بالنزول علي أقسام الشرطة والمراكز ومناطق العريش، وبعضهم إلي القاهرة، وتواجد العناصر الأجنبية من خلال الشريط الحدودي ولكن لا أعلم المسافة.

- ذكرت أن هناك 30 سيارة محملة بمسلحين تسللت الحدود الشرقية .. هل قامت السيارات باقتحام سجون أبو زعبل ووادي النطرون والفيوم والقطة؟

السيارات التي ذكرت أعدادها هي التي قامت باقتحام السجون بالفعل، وتم استخدامها في تهريب قيادات الإخوان وحزب الله والبدو، داخل بعض السجون التي استهدفت.

- الم تجر انتخابات رئاسية في عهد المجلس العسكري؟

لم أكن متواجد في هذه الفترة، ونسبة كبيرة ممن خرج إلي الشوارع لم يكن يعلم حقيقة جماعة الإخوان، ودورها في العنف والقتل.

- هل وقفتم علي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بين أي من المتهمين وبين حركة حماس وحزب الله؟

نعم ذكرت أنه كان هناك معلومات مؤكدة تؤكد الاتفاقات والاجتماعات.

- كيف وقفتم علي هذا الاشتراك؟

من خلال المعلومات المؤكدة ومن المصادر ومن خلال الأجهزة الأمنية في الدول الأخري.

- هل سقط نظام الحكم طبقًا للمؤامرة التي قمت بذكرها؟

حققت المؤامرة أهدافها سواء بإسقاط النظام أو كما حدث بتنازل الرئيس حينها عن الحكم حقنًا لدماء المصريين وأرواحهم.

- هل كان هناك تواصل بينك وبين الإخوان حين كنت مسئولاً عن جهاز أمن الدولة قبل عملك في منصب وزارة الداخلية؟

التواصل بين جهاز أمن الدولة والإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات، يتم في إطار متابعة النشاط والعمل الفني

- هل رصدتم أحداث عنف منسوبة لجماعة الإخوان المسلمين؟

لم يكن هناك أحداث نفذتها الجماعة باسمها، مشيرًا إلي أن خالد مشعل قام بالتصريح علنيا حول دعم حركة حماس لجماعة الإخوان المسلمين آبان الأحداث.

- إذا كان الاجتماع لم يشمل سوي مشعل وحازم فاروق فأيهما أخطر وزارة الداخلية؟

جهاز أمن الدولة عندما يتابع الأنشطة يتابع بأجهزة فنية، وقد يكون من قبل أحد أطراف الاجتماع.

- هل تم ضبط جوازات السفر التي تحدثت عنها؟

لم تتوافر معلومات عنها، ولكن المعلومات التي تم رصدها من خلال الاجتماعات واللقاءات هي التي كشفت عن هذه الجوازات.

- قررت أن هناك تسجيلات بمعرفة جهاز أمن الدولة تفيد الاتفاقات التي تمت داخل مكتب الإرشاد؟ أين التسجيلات أو ما يفيد بذلك؟

لا أمتلك معلومات، ولكن قام جهاز أمن الدولة بعرض تقرير مفصل حول هذه المعلومات في قضية قتل المتظاهرين.

- هل رصد أو ضبط أو شوهد أي من المتهمين؟

ليس لدي اسماء أو معلومات تفصيلية، ولكن لدي معلومات حول التسلل واقتحام السجون.

- متي وصلت لوزارة الداخلية المعلومات التي أدليت بها؟

ذكرت أنه كان هناك خطة لإسقاط النظام، وضعت بمعرفة أجهزة المخابرات الأجنبية وتم البدء في تنفيذها عام 2004 واستمر المسلسل إلي أن حدث ماحدث في يناير 2011، والخطة كانت بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين لإسقاط الأنظمة العربية وتوليهم الحكم، وكنا نتابع ذلك، ولكن لم يكن لدينا علم بالسماح بدخول عناصر أجنبية تقتل الضباط والعساكر، ولم يكن لدينا علم بهذا الأسلوب المسلح والحراك الارهابي، وكما ذكرت إذا كنا نعلم ذلك لكانت الأجهزة وضعت خطة أمنية لمواجهتهم ومجابهتهم.

وأكد أن الوزارة لا تقوم بتحرير محاضر، ولكن يتم عرض المعلومات من خلال تقارير معلوماتية أمنية وفي بعض الأحيان تكون معلومات شفهية، ومن واقع المسئولية التي تحتم علينا جميعا الصدق فيما يقال، نظرًا لأننا سنسأل أمام الله عن ذلك، وليس من طبيعة عملي كوزير داخلية الاستماع للتسجيلات أو المعلومات التفصيلية، وإنما يتم عرض تقرير معلوماتي بعناوين عريضة فقط.

لا توجد دولة في العالم تقدر علي تأمين الحدود، مشيرًا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية علي قدر ما تملكه من إمكانيات ولكنها تتعرض أيضَا لعمليات تسلل، ودعونا نتصور تأمين 1000 كيلو، هل سنقوم بوضع عسكري أو كاميرا بين كل ثلاثة أمتار، فالوضع يصعب علي الجهات الامنية تنفيذه.

- هل تستطيع تحديد توقيت تسلل العناصر واقتحام الحدود؟

التسلل الذي تم مؤخرًا اعتبارًا من 28 و 29 يناير، وكان يتم تسلل في فترات سابقة والاختباء داخل البلاد تحت مسمي الخلايا النائمة.

- هل كان هناك تنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة آبان ثورة يناير؟

وفقا لاتفاقيات تأمين الحدود كانت وحدات الأمن المركزي تقوم بتأمين الحد الشرقي تحت إشراف القوات المسلحة.

- ماهو دور قوات الأمن المركزي في حماية الحدود ومنع التسلل؟

التسلل كان يتم عبر الانفاق، والنفق كان يتجاوز الحدود، وليس لدي معلومات عن طبيعة المسافة أو التواجد علي الحدود.

- قررت أن الخطة الأمنية تضمنت تأمين المنشآت الحيوية والعامة أليس من كان بينها السجون؟

السجون التي اقتحمت أو المتاحف التي سرقت، جميعها كانت هامة ولكن الظروف والأحداث فرضت نفسها علي عمليات نجاح اقتحام متحف أو مبني أو قسم أو سجن، وكما ذكرت أن جانب الخطة الذي تم إعداده مسبقًا بقيام العناصر المتواجدة بداخل السجن علي القيام بفوضي لإلهاء قوات التأمين حتي تتمكن العناصر الخارجية من اقتحام السجون، وبالخارج كانت السيارات تحمل مدافع الآر بي جي وعند اطلاق أحد صواريخه فهو كاف بذلك.

- بماذا تفسر عدم تصدي القوات المسلحة للعناصر المهاجمة للسجون؟

القوات المسلحة قامت بدور عظيم في إنقاذ مصر، والظروف التي انتشرت فيها قوات الجيش لم تحدث في مصر طوال تاريخها، ونجاحها في الخروج بالبلاد من مرحلة عصيبة كان كافيًا.