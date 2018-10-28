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بعثة الشركات الأمريكية تختتم زيارتها للقاهرة

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لقاء مرتقب بين «السيسي» وممثلي 43 شركة أمريكية


اختتمت بعثة الشركات الأمريكية المكونة من نحو 44 شركة، تمثل أغلب القطاعات الاقتصادية، زيارتها القاهرة، بعد رحلة عمل استغرقت نحو 3 أيام شهدت تحركات مكثفة من جانب المستثمرين الأمريكيين، للتعرف على الوضع الحالي لمناخ الاستثمار المصري، عبر لقاءات عديدة أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأغلب وزراء المجموعة الاقتصادية.
ويبدو أن الأيام الثلاثة التي قضتها البعثة في القاهرة مثلت "رحلة استكشاف" للشركات الأمريكية لطبيعة التحولات التي طرأت على الاقتصاد المصري، منذ إطلاق برنامج "الإصلاح الاقتصادي" وما تضمنه من تشريعات جديدة هدفها تحسين بيئة العمل والسوق المصرية، لجعلها جاذبة فعليا للاستثمارات الأجنبية.
وقال جريج ليبديف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية الأم بواشنطن في مؤتمر صحفي: إن مجتمع الأعمال الأمريكي سيدعم الطلب المصري ببدء مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لدى صناع القرار.
وأكد أن عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية التي شاركت في البعثة لديها اهتمام كبير بالسوق المصرية بعد ما تم من إجراءات "إصلاحية"، وأضاف: "هناك شيء مختلف تماما رأيناه خلال تلك البعثة".


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