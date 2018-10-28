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حبس شقيقين متهمين بالاتجار في المخدرات

قضايا وحوادث

ضبط فنى
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الداخلية

حبس

مخدرات

شقيقين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي والاتجار في المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام "م .ع" بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه بمنطقة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأضافت التحقيقات، أنه بعد عمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة بالإضافة إلى قيام شقيق المتهم التوأم بالاشتراك معه في نشاطه وتكوين تشكيل، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم وخرجت قوة أمنية لمكان تواجد المتهمين وألقى القبض عليهم وعثر بحوزتهم على 86 لفافة لمخدر الهيروين.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين يمارسون نشاطهم الإجرامي منذ سنوات حتى أصبحوا من أشهر تجار المخدرات بالمنطقة، وأنهم يستغلون تشابههما المتطابق ويهربان من رجال الشرطة، كما أن أحدهم يتفق مع العملاء والآخر يسلم لهم المخدرات، لذلك بعد ضبطهم قاموا رجال الشرطة بوضع علامة بأحدهم حتى يتم تميز أدوارهم.


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