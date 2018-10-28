» بلاغ للنائب العام: «القمني» يزدري الأديان ويهدد الأمن القومي

28 أكتوبر 2018 - 06:19 م

تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام اليوم ضد الكاتب سيد القمني، اتهمه فيه بـ "ازدراء الأديان وتهديد الاستقرار والأمن القومي المصري"، في أعقاب تصريحاته المثيرة للجدل إلى قناة "القاهرة والناس".

وقال المحامي حسين بدران، في بلاغه الذي قيد تحت رقم - 12033 عرائض النائب العام – إن القمني خلال الحلقتين اللتين حملتا عنوان: "موقع التجلي الأعظم" أدلى بمعلومات مغلوطة، ومنها أن "اليهود لم يتم تعذيبهم في مصر وهذا مخالف لما جاء في القرآن".

كما زعم القمني – وفق البلاغ - أن "النبي يوسف لم يكن أمينًا على خزائن مصر، بالمخالفة لنص القرآن أيضًا، حيث جعل منه خائنًا قام بشراء أرض مصر لصالح أخوته من أبناء يعقوب".

وأشار، إلى أنه ادعى أن لوحة "نارمر" كان يؤدب فيها الفرعون البدو في سينا كما يحدث الآن، وأن سينا هي سكن البدو، أي الهكسوس"، لافتًا إلى أنه "تحدث عن فكرة أن حدود مصر منذ أيام الفراعنة هي "قناة سييزوستريس"، وهذا يعني أن سيناء ليست أرض مصرية ولكنها أرض البدو الهكسوس اليهود"، كما تضمن البلاغ.