"التجارة" تتوقع زيادة الصادرات المصرية للسودان بعد رفع الحظر

28 أكتوبر 2018 - 06:21 م

ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة صادرات مصر إلى السودان، وتحديدًا في قطاع الصناعات الغذائية، الذي كان أبرز المتضررين من الحظر السوداني المفروض لنحو عام ونصف العام.

وتوقع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار زيادة الصادرات المصرية إلي السودان، بعد قرار الأخيرة رفع الحظر على المنتجات.

وقال نصار في بيان، إن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السودان يعد أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التى تم خلالها التوصل إلى عدد من القرارات المهمة التى تصب فى صالح الاقتصادين المصرى والسودانى.

ووفقًا للوزير فقد تراجعت صادرات المنتجات الغذائية إلي 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار فى عام 2016 ( قبل صدور قرار الحظر ).

وأشار، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير.

وعقدت وزارة التجارة، منذ صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضى مشاورات مع المجالس التصديرية، لبحث أثر الحظر على صادرات القطاع الغذائى.

كما عقدت اجتماعات للجان التحضيرية للجنة الرئاسية بالقاهرة والتى دعت إليها وزارة الخارجية خلال شهر أغسطس الماضى.





