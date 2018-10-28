  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

غسل سيارة القنصلية

بالفيديو.. غسيل سيارات القنصلية من أثار دماء "خاشقجي"

خروج قطار عن القضبان في الشرقية

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في الشرقية

عازر

وكيل حقوق البرلمان ترد على «أحمد موسى»

مدبولي

«مدبولي»: لهذا السبب.. لن يشعر أحد بثمار التنمية

الرئيس الأسبق حسني مبارك

استدعاء «مبارك» للشهادة في اقتحام السجون

المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ريتشارد ديكتس

الأمم المتحدة: مصر أول دولة بالمنطقة تعمل على تمكين النساء

عبدالخالق عبدالله

لأول مرة.. عبدالخالق عبدالله يهاجم حكام الإمارات

السيسي وأردوغان

«تركيا» تتصدر الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات المصرية

طارق الزمر

إدراج الزمر والاسلامبولي وعبدالماجد علي قوائم الإرهاب

"التجارة" تتوقع زيادة الصادرات المصرية للسودان بعد رفع الحظر

الحياة السياسية

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية

#

روسيا تستعد لتطوير أحدث حقل نفط في مصر

#

أشياء يجب على "المضحي" فعلها بعد الذبح

#

تطورات جديدة بشأن رسوم صادرات السكر

ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة صادرات مصر إلى السودان، وتحديدًا في قطاع الصناعات الغذائية، الذي كان أبرز المتضررين من الحظر السوداني المفروض لنحو عام ونصف العام.
وتوقع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار زيادة الصادرات المصرية إلي السودان، بعد قرار الأخيرة رفع الحظر على المنتجات.
وقال نصار في بيان، إن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السودان يعد أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التى تم خلالها التوصل إلى عدد من القرارات المهمة التى تصب فى صالح الاقتصادين المصرى والسودانى.
ووفقًا للوزير فقد تراجعت صادرات المنتجات الغذائية إلي 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار فى عام 2016 ( قبل صدور قرار الحظر ).
وأشار، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير.
وعقدت وزارة التجارة، منذ صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضى مشاورات مع المجالس التصديرية، لبحث أثر الحظر على صادرات القطاع الغذائى.
 كما عقدت اجتماعات للجان التحضيرية للجنة الرئاسية بالقاهرة والتى دعت إليها وزارة الخارجية خلال شهر أغسطس الماضى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. برشلونة يدك شباك الريال بخمسية مذلة
» "الصناعة" تلزم مُصنعي ومستوردي منتجات الطاقة التأكد من الجودة
» تأجيل 3 مباريات للأهلي في الدوري
» بلاغ للنائب العام: «القمني» يزدري الأديان ويهدد الأمن القومي
» أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد
» بالصور.. استقبال الرئيس السيسي في ألمانيا
» «الضرائب»: إلزام الأفراد بتقديم الإقرار والتسديد إلكترونيًا
» تشيلسي يقسو على بيرنلى برباعية
» ننشر نص أسئلة الدفاع لـ"العادلي" بقضية اقتحام السجون
» بالفيديو.. «ترامب» يفشل في إغلاق مظلته ويثير موجة سخرية
» أب يتهم ابنه بمعاشرة شقيقته: حامل في الشهر الخامس

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس