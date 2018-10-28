تشريح جثة سائق ألقي بنفسه من أعلي الكوبري

28 أكتوبر 2018 - 06:23 م

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة سائق تاكس لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى كوبرى بمنطقة بولاق الدكرور، هربًا من مجموع من الأشخاص الذين طاردوا بسبب خلافات بينهم

كان رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول جثة "ف.ي" في العقد الثالث من العمر، مصاب بكسور في إمكان متفرقة من جسده، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع .

وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها أن المجني عليه كان على خلاف مع بعض الأفراد، ويوم الواقعة التقوا سويًا، وأثناء حديثهم حاول المجنى عليه الهروب منهم فترك التاكسى الخاص به وجرى مسرعًا من مطاردتهم له.

وعندما لم يجد مفرًا صعد أعلى إحدى الكباري بدائرة القسم وقفز حتى سقط جثة هامدة، وبعد عمل التحريات تمكن ضباط القسم من تحديد مكان توجد أحد المتهمين وألقى القبض عليه، وجار مناقشته لمعرفة باقي المتهمين والقبض عليهم.