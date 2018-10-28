  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر07:29 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

أرشيفية

مشروع إسرائيلي ضخم مع دول الخليج

أرشيفية

قائمة عفو رئاسي خامسة قريبًا.. وهؤلاء أبرز المحرومين

غسل سيارة القنصلية

بالفيديو.. غسيل سيارات القنصلية من أثار دماء "خاشقجي"

خروج قطار عن القضبان في الشرقية

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في الشرقية

عازر

وكيل حقوق البرلمان ترد على «أحمد موسى»

مدبولي

«مدبولي»: لهذا السبب.. لن يشعر أحد بثمار التنمية

الرئيس الأسبق حسني مبارك

استدعاء «مبارك» للشهادة في اقتحام السجون

المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ريتشارد ديكتس

الأمم المتحدة: مصر أول دولة بالمنطقة تعمل على تمكين النساء

عبدالخالق عبدالله

لأول مرة.. عبدالخالق عبدالله يهاجم حكام الإمارات

تشريح جثة سائق ألقي بنفسه من أعلي الكوبري

قضايا وحوادث

جثة
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة موظف متعفنة بالإسكندرية

#

الطب الشرعى ينتهى من تشريح ضحايا "الغسيل الكلوى"

#

انتشال جثة أنثى غارقة ببحر يوسف في المنيا

#

حكاية جثة طفل مول الموسكي المتفحمة

وفاة

جثة

النيابة

تشريح

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة سائق تاكس لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى كوبرى بمنطقة بولاق الدكرور، هربًا من مجموع من الأشخاص الذين طاردوا بسبب خلافات بينهم

كان رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول جثة "ف.ي" في العقد الثالث من العمر، مصاب بكسور في إمكان متفرقة من جسده، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع .

وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها أن المجني عليه كان على خلاف مع بعض الأفراد، ويوم الواقعة التقوا سويًا، وأثناء حديثهم حاول المجنى عليه الهروب منهم فترك التاكسى الخاص به وجرى مسرعًا من مطاردتهم له.

وعندما لم يجد مفرًا صعد أعلى إحدى الكباري بدائرة القسم وقفز حتى سقط جثة هامدة، وبعد عمل التحريات تمكن ضباط القسم من تحديد مكان توجد أحد المتهمين وألقى القبض عليه، وجار مناقشته لمعرفة باقي المتهمين والقبض عليهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. برشلونة يدك شباك الريال بخمسية مذلة
» "الصناعة" تلزم مُصنعي ومستوردي منتجات الطاقة التأكد من الجودة
» تأجيل 3 مباريات للأهلي في الدوري
» بلاغ للنائب العام: «القمني» يزدري الأديان ويهدد الأمن القومي
» أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد
» بالصور.. استقبال الرئيس السيسي في ألمانيا
» «الضرائب»: إلزام الأفراد بتقديم الإقرار والتسديد إلكترونيًا
» تشيلسي يقسو على بيرنلى برباعية
» ننشر نص أسئلة الدفاع لـ"العادلي" بقضية اقتحام السجون
» بالفيديو.. «ترامب» يفشل في إغلاق مظلته ويثير موجة سخرية
» أب يتهم ابنه بمعاشرة شقيقته: حامل في الشهر الخامس

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس