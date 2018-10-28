وكيل حقوق البرلمان ترد على «أحمد موسى»

28 أكتوبر 2018 - 06:26 م





قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا صحة إطلاقًا لما قاله إعلامي مقرب من السلطة بشأن حصول بعض المساجين في سجون طره على راتب شهري بقيمة 6 آلاف جنيه.



وكان الإعلامي أحمد موسى نفى وجود أي نوع من أنواع التعذيب في السجون المصرية، قائلاً إن السجون المصرية تعامل المساجين كأحسن سجون العالم وأيضًا في الرعاية الصحية، وهناك عمال داخل السجون يعملون وينتجون وتصل مكاسبهم في الشهر إلى 6 آلاف جنيه.

وأضافت عازر لـ "المصريون"، أنها كانت ضمن وفد لجنة حقوق الإنسان الذي زار سجن طره يوم الخميس الماضي، وما حدث هو أن بعض العمال تحدث للجنة عن أنه يحصل على مرتب جيد جراء عمله في مجال تصنيع الخشب، وأنه يحصل على مكافأة وصلت إلى 6 آلاف جنيه شهريًا في بعض الأحيان وليس كل الأوقات.





وأشارت عازر إلى أن بعض السجناء أعلنوا أنهم يحصلون على مكافآت قد تصل إلى ألف جنيه، وهذا حسب اجتهاد السجين في مجال التصنيع، وقدرته على العمل لوقت أطول، وارتفاع معدل إنتاجه خلال اليوم الواحد، عن طريق عمله لأكثر من "وردية عمل" في اليوم الواحد.

وذكرت عاز أن "بعض السجناء طالبوا لجنة حقوق الإنسان خلال زيارتهم إلى سجن طره بنقلهم إلى سجون قريبة من محل إقامتهم، نظرًا لتكبد أسرهم مشقة كبيرة عند زياراتهم، واللجنة عرضت مطالبهم على مصلحة السجون للبت فيها".

وأشادت عازر بحسن الرعاية الاجتماعية والطبية للسجناء بسجون طره، قائلة إن "اللجنة لم تسجل شكوى واحدة من أي سجين تتعلق بالجانب الاجتماعي أو النفسي أو الطبي"، مؤكدة إشادة السجناء بحسن معاملة إدارة السجن لهم.









