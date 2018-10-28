‎ 8 سنوات لعاطل فى هتك عرض طفل

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الترمادول

عاقبت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى، عاطل بالسجن لمدة  8 سنوات لاتهامه بهتك عرض وخطف طفل وحيازة مخدر الترامادول بالطالبية، صدر القرار بعضوية المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزي وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا.

تعود تفاصيل القضية عندما أحالت نيابات جنوب الجيزة، القضية رقم 2210 لسنة 2017 جنايات الطالبية، المتهم فيها  هانى محمد"محبوس"، للمحاكمة الجنائية، لأنه فى يوم 4 فبراير 2017، هتك عرض المجنى عليه "محمد ج م ج ص"، الذى لم يبلغ من العمر 18 عامًا، بالقوة والتهديد بواسطة سلاح أبيض، داخل إحدى العقارات المهجورة، وقيامه بخطفه بالإكراه وسرقة أمواله، وكذلك إحرازه مخدر الترامادول فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، وقيامه بحجز المجنى عليه بالقوة، وإحرازه لسلاح ابيض.

 ووجهت النيابة للمتهم 5 اتهامات هى هتك عرض طفل، السرقة بالإكراه، وخطف المجنى عليه بواسطة تهديده بسلاح ابيض، واحتجاز المجنى عليه بالقوة، وحيازة الترامادول. ‎


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