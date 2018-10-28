بالفيديو.. غسيل سيارات القنصلية من أثار دماء "خاشقجي"

28 أكتوبر 2018 - 06:29 م

بثت قناة إخبارية تركية خاصة، فيديو يظهر سيارتين تابعتين للقنصلية السعودية غسلتا غسيلاً تفصيلياً من الداخل والخارج بعد ساعتين من مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت القناة، إن السيارتين هما ذات السيارتين اللتين يشتبه الأمن التركي في أنهما نقلتا جثمان الصحفي، ويغتسلان من آثار جريمة قتل الصحفي السعودي.

وبحسب سجلات الأمن في إسطنبول فإن التحقيق الذي أجري مع موظفي محطة غسيل السيارات على مقربة من القنصلية يدل على أن التنظيف لم يكن روتينياً، وأن سائقي السيارتين أصرا على أن يكون التنظيف كاملاً من الداخل والخارج.

كما تدل صور كاميرات المراقبة في المنطقة على أن السيارتين خرجتا من منزل القنصل مباشرة لمحطة غسل السيارات التي لا تبعد أكثر من مئتي متر من منزل القنصل.

ومن المنتظر أن يصل المدعي العام السعودي إسطنبول في إطار التحقيقات المتعلقة بمقتل خاشقجي.

وقبيل وصوله جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبته الرياض بتحديد المسئول عن إرسال فريق اغتيال إلى إسطنبول.

وشدد أردوغان، على وجوب كشف هوية المتعاون أو المتعاونين المحليين الذين سُلمت إليهم جثة خاشقجي، حسب ما صرحت به السلطات السعودية.

يُذكر أن السلطات التركية أكدت بالأدلة دخول خاشقجي القنصلية بالثاني من الشهر الجاري وأنه قتل فيها، وقد اعترفت الرياض بعد أكثر من أسبوعين بالجريمة وتسليم جثته لمعاون محلي، في حين تطالب أنقرة الرياض بالكشف عن التفاصيل للوصول إلى الجثة واستكمال التحقيق.