18 لاعبًا في قائمة الإسماعيثلي لمواجهة الرجاء

أمير سعد
أعلن البرازيلي فييرا، المدير الفني للإسماعيلي، عن فريقه لمواجهة الرجاء المغربي، غدًا، الإثنين، فى ذهاب دور الــ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.
وجاءت القائمة كاملة على النحو التالى …
حراسة المرمى .. عصام الحضرى -محمد فوزى
خط الدفاع .. طارق طه – محمود متولى – محمد مجدى الجمل -أحمد على – محمد هاشم – باهر المحمدى.
خط الوسط .. حسنى عبد ربه – عماد حمدى – كريم بامبو – محمد صادق – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – عمر سافيولا – عمر الوحش .
خط الهجوم . كريستوفر ميندوجا – شكرى نجيب
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