18 لاعبًا في قائمة الإسماعيثلي لمواجهة الرجاء

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المصريون

الإسماعيلي

الرجاء

أعلن البرازيلي فييرا، المدير الفني للإسماعيلي، عن فريقه لمواجهة الرجاء المغربي، غدًا، الإثنين، فى ذهاب دور الــ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالى …

حراسة المرمى .. عصام الحضرى -محمد فوزى

خط الدفاع .. طارق طه – محمود متولى – محمد مجدى الجمل -أحمد على – محمد هاشم – باهر المحمدى.

خط الوسط .. حسنى عبد ربه – عماد حمدى – كريم بامبو – محمد صادق – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – عمر سافيولا – عمر الوحش .

خط الهجوم . كريستوفر ميندوجا – شكرى نجيب


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