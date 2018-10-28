» "الصناعة" تلزم مُصنعي ومستوردي منتجات الطاقة التأكد من الجودة

28 أكتوبر 2018 - 06:32 م

ألزمت وزارة التجارة والصناعة مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة المتجددة التي تتضمن (سخانات المياة الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للتحقق من جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق.

ويلزم القرار مستوردي السخانات والمجمعات الشمسية الحاصلة على علامة تدعى "شمسى" SHAMCI أو علامة الجودة SOLAR KEY MARK" بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمراجعة جميع المستندات الخاصة بالمنتج، والتأكد من صحتها، وذلك نظرًا لأن الهيئة هي الجهة المفوضة بمنح علامة الجودة "شمسى" للسخانات الشمسية وذلك وفقا للاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "RCREEE".

كما يلزم القرار أيضًا منتجي ومستوردي منتجات الخلايا الفوتوفولطية بالرجوع لهيئة الموصفات والجودة لمطابقة جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق، وفقا لإجراءات التقييم المعمول بها بمعامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونص القرار على منح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم، على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائي إثبات الجرائم التي تخالف أحكام هذا القرار.





