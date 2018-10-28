56 مليار جنيه ارتفاعًا في المركز المالي للبنوك

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أعلن البنك المركزي، المؤشرات المالية للقطاع المصرفي  حتى نهاية أغسطس الماضي، حيث ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك إلى 5.196 تريليون جنيه مقابل 5.14 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه.
وأضاف المركزي، أن الزيادة في المركز المالي على مستوى الأصول جاءت بدعم ارتفاع الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 1.75 تريليون جنيه مقابل 1.722 تريليون جنيه.
كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 1.632 تريليون جنيه مقابل 1.631 تريليون جنيه، وارتفاع الأصول الأخرى بنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى 378 مليارًا.
وحققت قروض القطاع المصرفي أقل زيادة خلال نحو 12 شهرًا في أغسطس الماضي، لتسجل تريليونًا و621 مليارًا و971 مليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل تريليون و621 مليارًا و178 مليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بزيادة 793 مليون جنيه.
وعلى مستوى الخصوم ارتفعت رؤوس أموال البنوك بنحو 1.3 مليار جنيه لتصل إلى 150.6 مليار جنيه، كما زاد إجمالي الودائع من 3.569 تريليون جنيه إلى 3.589 تريليون جنيه.
وارتفعت الخصوم الأخرى من 484.8 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 540.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس.


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