أول نوفمبر محاكمة سائق أوتوبيس الرحاب

28 أكتوبر 2018 - 06:37 م

حددت نيابة الشروق برئاسة المستشار أحمد الشاذلى يوم 1 نوفمبر لعقد أولى جلسات محاكمة سائق أوتوبيس مدارس"محبوس"، بتهمة التسبب فى إصابة 11 تلميذًا عقب انقلاب الأوتوبيس بسبب إهماله، وقيادته بسرعة كبيرة.

وكشفت تحقيقات ومعاينة النيابة لمكان حادث انقلاب أوتوبيس مدرسة الكنانة، كذب ادعاء سائق الأتوبيس بأن سبب الحادث وجود بقعة زيت على الأرض، حيث تبين أن مكان الحادث لا يوجد به أى بقع زيت.

وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن المتهم "خالد م" سائق الأتوبيس، كان يقود السيارة بسرعة جنونية مما تسبب فى انقلاب الأتوبيس وإصابة مشرفة ومدرسة و11 تلميذًا.