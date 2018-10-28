حجز محاكمة المتهمين فى شبكة تبادل الزوجات لجلسة الغد

28 أكتوبر 2018 - 06:41 م

قررت محكمة جنح عين شمس، حجز جلسة محاكمة موظف وزوجته، كونا شبكة لتبادل الزوجات وممارسة الجنس الجماع داخل شقتهما لجلسة للنطق بالحكم فى جلسة غدًا الأثنين.

وأدلت زوجة المتهم "إيمان ا" باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها شعر بملل من العلاقة الزوجية، وكان يشكو من وجود روتين وملل فى العلاقة الجنسية، وقال لها إنه يفكر فى عمل شىء يجدد به علاقتهما الجنسية حتى يشعران بالإثارة، وبعدها عرض عليها تبادل الزوجات مع أشخاص آخرين، وكانت زوجة المتهم رافضة فى البداية لتك الفكرة، ولكن زوجها أجبرها تحت إلحاح قبول الأمر، بحجة أنه يشعر بإثارة عندما يراها فى حضن رجل آخر، يمارس الجنس معها أمامه.

وأضافت المتهمة، إن زوجها "حسام س" جلب لها شخصًا وزوجته إلى شقتهما بمنطقة عين شمس، وأقاموا حفلة جنس جماعى، موضحة: "اصطحبنى شخص فى غرفة، وزوجى كان يمارس الرذيلة مع زوجته فى غرفة ثانية".

وكشفت، أن زوجها كان يصورها فى أوضاع مخلة، وبملابس نوم مثيرة، ويرسلها لراغبى تبادل الزوجات على "الواتس آب"، ويعرض عليهم إقامة حفلات جنسية فى شقته مع زوجته، شرط أن يأتى هؤلاء الأشخاص بزوجاتهم إلى الشقة، مشيرة الى أن زوجها كان يوهم الجيران بأن الأشخاص الذين يترددون على شقته أقاربه جاءوا لزيارته.

وأشارت المتهمة، إلى أنها وزوجها تقابلا مع أكثر من شخص وزوجته فى كافيهات، لترتيب لقاءات إقامة حفلات تبادل جنسى داخل شققهما، وتبادل الأحاديث الجنسية كل طرف مع الآخر.

وبفحص أجهزة هواتف المحمول والكمبيوتر المضبوطة مع المتهمين، تبين وجود صور مخلة لزوجة المتهم، ومحادثات بين المتهم وآخرين من راغبى المتعة، للاتفاق على إقامة حفلات جنسية بتبادل زوجاتهم، وإرسال صورا للزوجات فى أوضاع مخلة، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على الفجور، وإنشاء صفحة تدعو لممارسة الرذيلة.