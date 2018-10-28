حلاوة: السياحة في مصر تحتاج إلى تطوير شامل

28 أكتوبر 2018 - 06:57 م

أكد الخبير السياحي أحمد حمدي حلاوة، أن القطاع السياحي في مصر يحتاج إلى تطوير شامل، بدءا من القضاء على البيروقراطية الحكومية ونهاية بأصغر عامل في القطاع.

وطالب "حلاوة" بعدم اقتصار السياحة في مصر على مجالات محدودة، مثل السياحة الشاطئية أو الأثرية، مطالبا بالتنوع، حيث أن مصر تمتلك الكثير من التراث الثقافي والأثري، ويمكن استغلال ذلك في جذب المزيد من السياح.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية لكافة المجالات من طرق واتصالات وغيرها يساهم بدور كبير في زيادة الجذب السياحي لمصر، مشيرا إلى أن السياحة تعد في العديد من الدول مصدرا أساسيا للعملة الصعبة، حيث أنها المصدر الثالث للدخل القومي في سنغافورة.

وأوضح أن الاستقرار السياسي والاقتصادي، يعد عاملا هاما في ازدياد عدد السياح القادمين، وهو أمر نشاهد تأثيره الإيجابي يوما بعد يوم.