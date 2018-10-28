  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

زفة شعبية للطماطم

«يا مجننة الناس».. زفة شعبية لـ «الطماطم»: والله بعودة يا غالية

الرئيس السيسي

الاتحاد الأوروبي يريد الاستفادة من تجربة مصر

أرشيفية

مشروع إسرائيلي ضخم مع دول الخليج

أرشيفية

قائمة عفو رئاسي خامسة قريبًا.. وهؤلاء أبرز المحرومين

غسل سيارة القنصلية

بالفيديو.. غسيل سيارات القنصلية من أثار دماء "خاشقجي"

عازر

وكيل حقوق البرلمان ترد على «أحمد موسى»

عبدالخالق عبدالله

لأول مرة.. عبدالخالق عبدالله يهاجم حكام الإمارات

السيسي وأردوغان

«تركيا» تتصدر الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات المصرية

خروج قطار عن القضبان في الشرقية

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في الشرقية

محمود عباس: آن الأوان لسحب الاعتراف بإسرائيل

عرب وعالم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات

أخبار متعلقة
#

ليبرمان يتهم الرئيس الفلسطيني بـ"دعم الإرهاب"

#

تهديد إسرائيلي جديد لأبو مازن

#

انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع

إسرائيل

اعتراف

بلفور

عباس

هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسحب الاعتراف بإسرائيل، في إطارتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الأخيرة، التي دعت إلى تحديد العلاقات مع الاحتلال.

جدد "عباس"، في كلمة له، اليوم الأحد، أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية برام الله، رفضه التام لــ"صفقة القرن"، مشددًا على أنه إذا كان وعد بلفور (تعهد بريطانيا بإقامة دولة إسرائيل) قد مر، فلن تمر "صفقة العصر" (القرن).

وقال "عباس"، إنه آن الأوان لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الأخيرة، التي دعت إلى تحديد العلاقات مع إسرائيل، في إشارة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل.

وشدد عباس على تمسكه برفض "صفقة القرن"، قائلا: "منذ 100 عام يحاول الأعداء تطبيق وعد بلفور والآن يطبقونه عبر صفقة العصر (القرن)" ، وأضاف "إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة العصر".

وتابع أن "القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة إن القدس عاصمة لدولتين".و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، وتعهد فيها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يرد على اتهامه بالفتنة: «أنا شغال في السعودية»
» محمود عباس: آن الأوان لسحب الاعتراف بإسرائيل
» الوطنية للإعلام: نمتلك حقوق بث كل المباريات على الأرضي
» أستاذ علاقات دولية: السيسي الشريك الأكثر أهمية لألمانيا
» التطبيع يضع قدمًا في أبوظبي
» العناية الإلهية أنقذت ركاب قطار الشرقية من كارثة
» بالفيديو.. برشلونة يدك شباك الريال بخماسية مُذلة
» "الصناعة" تلزم مُصنعي ومستوردي منتجات الطاقة التأكد من الجودة
» تأجيل 3 مباريات للأهلي في الدوري
» بلاغ للنائب العام: «القمني» يزدري الأديان ويهدد الأمن القومي
» أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس