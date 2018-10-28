» محمود عباس: آن الأوان لسحب الاعتراف بإسرائيل

28 أكتوبر 2018 - 07:58 م

هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسحب الاعتراف بإسرائيل، في إطارتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الأخيرة، التي دعت إلى تحديد العلاقات مع الاحتلال.

جدد "عباس"، في كلمة له، اليوم الأحد، أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية برام الله، رفضه التام لــ"صفقة القرن"، مشددًا على أنه إذا كان وعد بلفور (تعهد بريطانيا بإقامة دولة إسرائيل) قد مر، فلن تمر "صفقة العصر" (القرن).

وقال "عباس"، إنه آن الأوان لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الأخيرة، التي دعت إلى تحديد العلاقات مع إسرائيل، في إشارة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل.

وشدد عباس على تمسكه برفض "صفقة القرن"، قائلا: "منذ 100 عام يحاول الأعداء تطبيق وعد بلفور والآن يطبقونه عبر صفقة العصر (القرن)" ، وأضاف "إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة العصر".

وتابع أن "القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة إن القدس عاصمة لدولتين".و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، وتعهد فيها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.