الأزهر يدين الاعتداء على المعبد اليهودي بأمريكا

28 أكتوبر 2018 - 08:05 م

أدان الأزهر الشريف حادث الاعتداء على أحد المعابد اليهودية بولاية بنسلفانية الأمريكية، أمس السبت مما تسبب في سقوط ضحايا ومصابين.

وقال الأزهر الشريف، في بيان له، إن كل اعتداء على نفس أو دار عبادة هو إرهاب مُدان ويجب أن يعاقب مرتكبه، أيًا كانت دوافع المجرم وخلفياته الدينية والفكرية، ومهما كان دين وعقيدة وأفكار ضحايا هذه الجريمة.

وأكد الأزهر رفضه التام لأية خطابات أو أعمال عنصرية، مطالبًا بتبني خطابات معتدلة ودعم قيم التعايش السلمى بين أتباع الديانات المختلفة وترسيخ قيم السلام، ومحاربة الأفكار المتطرفة.