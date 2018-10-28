«يا مجننة الناس».. زفة شعبية لـ «الطماطم»: والله بعودة يا غالية

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رقص

الطماطم

زفة شعبية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة فرحة مجموعة من المواطنين بتمكنهم من شراء محصول الطماطم وسط رقص على أحد مقاطع الموسيقى، كما رفع المشاركون التاجر صاحب حمولة الطماطم على أكتافهم.

وتباينت آراء مستخدمي مواقع التواصل على الفيديو المتداول، فبينما أعاد البعض نشر الفيديو على طريق السخرية، استنكر آخرون مظاهر الاحتفال بالحصول على بعض كيلوا جرامات من الطماطم باعتبارها أبسط الحقوق التي من المفترض أن يحصل عليها الشعب المصري، مستنكرين وصول الأزمة إلى هذا الحد، ومتسائلين عن المتسبب فيها وعن دور المسئولين تجاه الأزمة.

وعلق صاحب حساب "راني سمير" في منشور له بـ"فيس بوك" على الفيديو قائلًا: "أنا شايف الموضوع مبكي مش مضحك.. لما الشعب ينبسط على قوت يومه وكأنها مكرمة أو إنجاز.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وقالت نيرة حلاويش، ناشطة على فيس بوك، تعليقًا على الفيديو: "بنحتفل على حاجة المفروض انها أبسط أبسط حقوقنا والمفروض تكون متوفرة للكل".

وعلقت نونا حسين قائلة: "هذه أبسط حقوقكم.. إذا كانت فرحتكم بالطماطم كبيرة فكيف ستكون فرحتكم إذا رجعت لكم حقوقكم من حق في العمل والسكن والعيش الكريم وحرية ووو.. شيء مؤسف لنا نحن العرب تعودنا على أخذ الفتات وشكر من أخذ حقوقنا".

فيما علق صاحب حساب "دييفد أشرف" ساخرًا: "والله أنتم يامصريين شكو بزاف دمكم خفيف ودوام تحبو المزح والضحك رغم كل الظروف الصعبة ولكن دوم تمزحو.. ربي يسعدكم يافراعنه تحياتي لكم.. اخوكم أبو هلال من مصر".

وقالت ناشطة أخرى تدعى "سما الجوهري": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. هو دا المطلوب شعب جعان وجاهل ومريض أقصى طموحه لقمة وعلاج وفالآخر هيموت بردو جعان ومريض".

واتهمت "عبير عثمان" التجار بالتسبب في الأزمة قائلة: "دي حاجه تحزن والله وبعدين دول التجار وبيرفعوا أسعار الخضار ع الشعب وبيكسبوا الطاق طاقين ايه الانجاز في كل دا".

وسخرت ميرو ممدوح من رقص المواطنين لحصولهم على الطماطم قائلة: "عقبال يا رب ما نفرح بكل باقي الخضار وعقبالك يا بطاطس يا حبيبتي".







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