ضياء رشوان: إعلامنا مقصر تجاه إفريقيا

28 أكتوبر 2018 - 08:07 م

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإعلام المصري مقصر تجاه قارة أفريقيا، وأضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس لنواب اليوم الأحد: «نعترف أننا كإعلام مصري مقصرون للغاية تجاه أفريقيا، فلم نرى مثلا ضيف أفريقي على شاشتنا أو مقالا منشورا في صحفنا بقلم رمز من رموز الفكر الأفريقي».

و تابع: «الاتحاد الأفريقى نشأ بجهود مصرية في الوقت الذي يغيب إعلامنا عن القارة السمراء حاليا، ولا نتحدث عن لغة المصالح تجاة أفريقيا المقسمة إلى حوض النيل أو شرق وغرب القارة، إنما نتحدث عن قارة تنتمى إليها حضارتنا القديمة»، مؤكدا على ضرورة أن يتواكب الاهتمام الإعلامي مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في المرحلة الحالية .

و قال «رشوان»: «إن هناك رجال كبار من أفريقيا قضوا سنوات طويلة في مصر ولهم أسر وأبناء ما زالوا يعيشون في القاهرة ويستطيعون الإدلاء بشهادات حول علاقة مصر بأفريقيا .

و أوضح «رشوان»، أن الهيئة لديها قطاعا للإعلام الخارجي لديه عديد من الإصدارات أهمها الدورية الفصلية العلمية المحكمة «آفاق إفريقية»، بالإضافة إلى دورية أخرى الكترونية اسم «أفريقيا أمتنا»، وأشار إلى أن موقع الهيئة الإلكترونى ليس بخير حاليا، حيث بدأت أعمال تجديده مؤخرا وسيكون به موقعا مميزا للقارة الأفريقية .

وأكد «رشوان»، على أن البعد الإعلامي لابد أن يكون فعال مع جهود كل السلطات المختصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتعاون بشكل كبير في هذا الملف، وستمد الإعلام المصري بكافة المعلومات عن القارة السمراء بمختلف التوجهات والاتجاهات وليس الأبعاد التاريخية فقط، وأيضا لكل جهات الدولة المصرية بما فيهم البرلمان، لافتا إلى وجود رؤية من جانب الهيئة لإعداد أسبوع لكل دولة من خلاله يتم إعداد ملفات بشأنها وتقديمها لوسائل الإعلام وكافة جهات الدولة، وذلك للـ52 دولة الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى أن الهيئة كان لديها 69 مكتبا حول العالم انخفضت إلى 32 ثم أصبحت حاليا 16 مكتبا خارجيا منها 7 في أفريقيا وهي إثيوبيا وأوغندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا أي حوالي 25 % من مكاتبها في أفريقيا جنوب الصحراء، وثلاثة شمالها وهم السودان والمغرب والجزائر، وأضاف أنه يتم التفاوض حاليا مع رئيس الحكومة لتوفير الموازنة المطلوبة لفتح مكاتب في السنغال والكونغو وتنزانيا، وأن الهيئة تقوم حاليا باختبارات للوظفين الذين سيتم إرسالهم للعمل في المكاتب الخالية في إثيوبيا وأوغندا ونيجيريا .

و أكد أن الهيئة تعمل على إيصال صورة مصر الحقيقة أمام العالم، وليس تصحيحها أو تعديلها، والعمل على تدعيم العلاقات الخارجية مع كافة دول العالم، وهذه الصلاحيات المنوط بها وفق القرار الجمهورى الصادر بشأنها في عام 1967، لافتا إلى وجود العديد من الأفكار والمقترحات التي من الإيجابى أن يتباناها مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، بشأن ترأس مصر للقمة الافريقية في 2019، ومنها إطلاق مبادرة «2019عام إفريقيا»، بحيث تتبنى كل لجان البرلمان الـ25 كل في اختصاصه هذه المبادرة وتعمل في إطارها.

و قال إن القيادة السياسية المصرية تهتم بشكل هائل بالقارة الأفريقية ويظهر ذلك جلياً في أن ما يقرب من 33% من زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية إلى دول أفريقية.

و أضاف أن الاهتمام الرئاسي بالتوجه نحو القارة الأفريقي يجب أن يواكبه نشاط مماثل على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية على حد السواء.

وأشاد «رشوان»، بالدور الذي تلعبة لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب منذ بداية الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول، مشيراً إلى أنها بدأت مبكراً منذ انتخاب هيئة مكتبها من أجل تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية وهي مهمه ثقيلة وكبيرة.