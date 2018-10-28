السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جنوب السودان

28 أكتوبر 2018 - 08:11 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، أكد خلاله دعم مصر لإحلال السلام فى جنوب السودان، وذلك فى إطار الاتفاق المنشط للسلام بين الأطراف الجنوب سودانية الذى تم التوصل إليه، وكذا مساندة مصر لمختلف الجهود التى تهدف إلى تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان نحو الاستقرار والتنمية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الثنائى وتقديم المساعدات والدعم الفنى لجنوب السودان، بما يسهم فى تلبية طموحات شعبها نحو مستقبل أفضل.

وأوضح "راضى" أن الرئيس سلفا كير أعرب من جانبه عن شكره وامتنانه للسيد الرئيس، مشيداً بالدور المصرى الداعم لجنوب السودان والحريص على استقرار الأوضاع فيه، مؤكداً مواصلة بلاده تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات.