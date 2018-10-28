» «ميدو» يرد على اتهامه بالفتنة: «أنا شغال في السعودية»

28 أكتوبر 2018 - 08:16 م

رد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، على هجوم البعض بشأن إثارته للفتنة بين مصر والسعودية، بعد اعتراضه على خوض الأهلي لمباراة السوبر أمام اتحاد جدة يوم 27 نوفمبر المقبل بدلًا من الفريق الأبيض.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عمالين يكتبوا أني مش عايز الماتش يتلعب وبسعى للفتنة!! إنتوا فاكرين الناس عبط؟ إذا كان أنا أصلاً شغال في السعودية وعقدي مع السعودية والأسبوع اللي فات كنت هناك بحلل مباراة الهلال واتحاد جده..كل ده علشان طلبت من إدارة الزمالك تطالب بلعب ماتش السوبر؟».

وأضاف «الاستوديو ده فين ؟ ومع مين؟ الإجابة في الرياض مدرسة الترهيب دي تعملوها مع العيال الملطوطه الأرزقيه اللي إنتوا متعودين عليهم..فاكرين الناس أغبياء؟ دافعين 15 ألف دولار لتويتر علشان تعملوا هاشتاج يبقى تريند ميدو بيعمل فتنه!! كل ده علشان قولت عيب رئيس الشركة الراعية للزمالك يعمل كده؟».

وتابع «يا ترى مين اللي بيعمل فتنة؟ الناس اللي دفعت فلوس يشتموا الراجل ولا الناس اللي ماكتبتش خبر واحد عن ماتش الزمالك والهلال؟؟ جمهور الزمالك المحترم علمكوا الأدب وعملكوا هاشتاج #ميدو_خط_احمر هاشتاج معمول الحمد لله بحب الناس مش مدفوع فيه 15 ألف دولار!! أي حد يعارضكوا تطلعوه خاين!!».