السيطرة علي حريق خطوط أنابيب البترول بالسويس

28 أكتوبر 2018 - 08:17 م

تمكنت الحماية المدنية بالسويس، من السيطرة على حريق بإحدى خطوط الوحدة 56 بشركة أنابيب البترول في طريق "السويس - القاهرة" الصحراوي قبل مدخل الطريق الإقليمي.

وكشفت المعاينة الأولية، إن الحريق اندلع بسبب تجمع بعض الزيوت أسفل فلنشات ربط خطوط البترول، ولم يخلف الحريق أي إصابات بشرية.

كانت مديرية أمن السويس، تلقت إخطارًا بنشوب الحريق في إحدى خطوط الشركة دون وقوع أي إصابات بشرية، تم الدفع بـ4 سيارات الدفاع المدني وأفراد الأمن الصناعي بالشركة للسيطرة على الحريق المحدود، وتبريد الخطوط لعدم ضمان تجدد ألسنة النيران.