بالصور.. انفجار هائل في مصنع كيماويات بالصين

28 أكتوبر 2018 - 08:20 م

وقع، منذ قليل، انفجار هائل بمستودع نفط في منطقة بينهاي الجديدة في بلدية تيانجين بالصين، وقالت السلطات المحلية - وفقًا لمنصة CGTN الإخبارية المملوكة للدولة إن المرفق استخدم كمخزن لتخزين زيت التشحيم.

واندلع الحريق الضخم قبل وقت قصير من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وهرع رجال الإطفاء إلى مكان الحريق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

وتيانجين، هي منطقة حضرية في شمال الصين، ويبلغ عدد سكانها 15،469،500 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المدن في العالم، من حيث عدد سكان الحضر، وهي رابع أكبر مدينة في الصين، بعد شنجهاي وبكين وقوانغتشو.

وهي معروفة كمركز رئيسي لصناعة البتروكيماويات، وكذلك المنسوجات، وتصنيع السيارات، والصناعات الميكانيكية، وتشغيل المعادن.