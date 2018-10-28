  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

زفة شعبية للطماطم

«يا مجننة الناس».. زفة شعبية لـ «الطماطم»: والله بعودة يا غالية

الرئيس السيسي

الاتحاد الأوروبي يريد الاستفادة من تجربة مصر

أرشيفية

مشروع إسرائيلي ضخم مع دول الخليج

أرشيفية

قائمة عفو رئاسي خامسة قريبًا.. وهؤلاء أبرز المحرومين

غسل سيارة القنصلية

بالفيديو.. غسيل سيارات القنصلية من أثار دماء "خاشقجي"

عازر

وكيل حقوق البرلمان ترد على «أحمد موسى»

عبدالخالق عبدالله

لأول مرة.. عبدالخالق عبدالله يهاجم حكام الإمارات

السيسي وأردوغان

«تركيا» تتصدر الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات المصرية

خروج قطار عن القضبان في الشرقية

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في الشرقية

بالصور.. انفجار هائل في مصنع كيماويات بالصين

عرب وعالم

انفجار هائل في مصنع كيماويات بالصين
انفجار هائل في مصنع كيماويات بالصين

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مصر تبني أكبر مصنع لإنتاج سلعة نادرة

#

حريق هائل داخل مصنع أدوات إلكترونية فى دار السلام

#

انفجار مصنع معدات عسكرية في بريطانيا

#

شاهد.. الصور الأولى لانفجار الدقي

الصين

انفجار

مصنع كيماويات

وقع، منذ قليل، انفجار هائل بمستودع نفط في منطقة بينهاي الجديدة في بلدية تيانجين بالصين، وقالت السلطات المحلية - وفقًا لمنصة CGTN الإخبارية المملوكة للدولة إن المرفق استخدم كمخزن لتخزين زيت التشحيم.

واندلع الحريق الضخم قبل وقت قصير من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وهرع رجال الإطفاء إلى مكان الحريق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

وتيانجين، هي منطقة حضرية في شمال الصين، ويبلغ عدد سكانها 15،469،500 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المدن في العالم، من حيث عدد سكان الحضر، وهي رابع أكبر مدينة في الصين، بعد شنجهاي وبكين وقوانغتشو.

وهي معروفة كمركز رئيسي لصناعة البتروكيماويات، وكذلك المنسوجات، وتصنيع السيارات، والصناعات الميكانيكية، وتشغيل المعادن.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يرد على اتهامه بالفتنة: «أنا شغال في السعودية»
» محمود عباس: آن الأوان لسحب الاعتراف بإسرائيل
» الوطنية للإعلام: نمتلك حقوق بث كل المباريات على الأرضي
» أستاذ علاقات دولية: السيسي الشريك الأكثر أهمية لألمانيا
» التطبيع يضع قدمًا في أبوظبي
» العناية الإلهية أنقذت ركاب قطار الشرقية من كارثة
» بالفيديو.. برشلونة يدك شباك الريال بخماسية مُذلة
» "الصناعة" تلزم مُصنعي ومستوردي منتجات الطاقة التأكد من الجودة
» تأجيل 3 مباريات للأهلي في الدوري
» بلاغ للنائب العام: «القمني» يزدري الأديان ويهدد الأمن القومي
» أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس