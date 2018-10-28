إخلاء سبيل متهم من رابطة ألتراس الأهلي

28 أكتوبر 2018 - 08:23 م

قررت نيابة أمن الدولة، إخلاء سبيل المتهم سامح زيدان من رابطة ألتراس النادي الأهلي، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة حول أحداث الشغب والعنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي، ونادي مونانا الجابوني بإستاد القاهرة الدولي.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات بارتكاب لجرائم عدة في مقدمتها تولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمد لممتلكات عامة والتخريب.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد سبق وكلف نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيق في تلك الوقائع، في ضوء ما تبين من أن تلك الأحداث منبتة الصلة بتشجيع النادي الأهلي، وإنما انطوت على ما يمس سلامة وأمن البلاد.