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فالفيردي: لم أتوقع هذه النتيجة.. ونفتقد «ميسي»

الرياضة

فالفيردى
فالفيردى

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برشلونة

ريال مدريد

المصريون

أبدى إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

قال فالفيردى فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة "لأكون صادقا، كنت انتظر الفوز لكن ليست هذه النتيجة الكبيرة" مضيفا "مواجهة للذكرى جعلت لوبيتيجى مدرب ريال مدريد فى موقف صعب اليوم".

أضاف فالفيردى، "نحن نفتقد ميسي، نريد ان نفتقده بالفوز، آمل أن أراه قريبا فى الملعب"، وتابع "كان أسبوع هام بعد إصابة ميسي ونحن سعداء بالفوز بثلاث مباريات صعبة جدا".

وأشار مدرب برشلونة إلى أنه يشعر بالهدوء والسعادة بعد الفوز الذى يمنحه القدرة على النوم مرتاح، على عكس الهزيمة التى تجعله على بعد خطوة من النار.

يذكر، أن برشلونة استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة استمر بها فى المركز التاسع.

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